ساندرا نشأت.. قليل من الأعمال كثير من الإبداع

تحتفل المخرجة ساندرا نشأت اليوم بذكرى عيد ميلادها، وهي التى على صغر رحلتها الفنية السينمائية من حيث عدد الأعمال، إلا أنها رسخت فى قلوب الجماهير طابع وبصمة إخراجية خاصة بها، واقتحمت عالم الأفلام التشويقية والنهايات المفاجئة التى حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

البداية أمام العملاق يحيى الفخراني

بدأت المخرجة ساندرا نشأت أولى تجاربها السينمائية، من خلال فيلم "مبروك وبلبل"، بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني والفنانة دلال عبدالعزيز، لكن المخرجة الشابة العنيدة قدمت العمل كله من خلال أداء إخراجي "وان شوط"، وهو تحدى كبير لمخرجة فى أولى تجاربها السينمائية.

وأكدت ساندرا فى لقاء تلفزيونى لها أنها ندمت على هذا الإصرار، وأنها كانت فى مرحلة من العند ومحاولة إثبات الذات، ولم تستجب لأحد ممن نصوحها بالعدول عن تلك الطريقة.

الميلاد الفنى لتوأمة فنية مع عز

كونت ساندرا نشأت مع الفنان أحمد عز توأمة فنية حققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وقدمت سلسلة كبيرة من الأفلام السينمائية الناجحة، وإستطاعت أن تقدم الفنان أحمد عز خير تقديم، وذلك من خلال الفيلم السينمائي "ملاكى اسكندريه"، والذى ينتمى لنوعية افلام الأكشن الذهنى والغموض والجريمة، ويعتبر الفيلم نقله فنية وإخراجية لتلك النوعية من الأفلام، حيث إستطاعت ساندرا أن تغازل عقول الجماهير من خلال كل تفاصيل الإخراج، وأن يعيش معها كل من شاهد الفيلم نفس الحالة الخاصة للأبطال، ولتتوالي الأعمال الفنية مع النجم احمد عز.

أعمال فنية قليلة "الكسل حرم الجمهور من موهبتها"

كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن سبب تغيبها عن الأعمال الفنية لسنوات، رغم كل النجاحات التى حققتها من خلال أعمالها السينمائية القليلة، إلا أنها إعترفت بأنها "كسولة"، وأن الكسل مثل عائق كبير أمام طموحاتها الإخراجية، وتسطير تاريخ سينمائي يليق بحجم موهبتها وسط أبناء جيلها، إلا أنها تراجعت عن المشهد الفنى لسنوات طويلة بسبب كسل فنى منها للتواجد بالمكانة التى تليق بها.

أبرز أعمالها الفنية

بدأت المخرجة ساندرا نشأت بالتدريب من خلال الفيلم السينمائي "الراقصة والسياسي"، للمخرج الكبير سمير سيف، وبطولة النجمه نبيلة عبيد والذى حقق نجاح كبير، ويعتبر من الأعمال الفنية الهامة لمخرج من أهم مخرجى السينما المصرية، ثم إنتقلت إلى مرحلة مساعد مخرج فى فيلم "مرسيدس"، للمخرج القدير يسرى نصرالله بطولة الفنانة يسرا، وكانت البداية في فيلم "مبروك وبلبل"، ثم توالت الأعمال السينمائية من خلال الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة مثل "ملاكى اسكندريه، الرهينة، حراميه فى تايلاند، المصلحة، مسجون ترانزيت".