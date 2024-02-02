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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة

متابعة تصريف الأمطار
متابعة تصريف الأمطار بالإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة التواجد الميداني لجميع الجهات التنفيذية لأعمال شفط مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فورًا لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

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