دراسة حديثة تكشف علاقة السرطان بفقدان الذاكرة

كشفت دراسات وابحاث حديثة عن حالات نادرة للسرطان يهاجم الجهاز المناعى للمريض وتؤدى الى فقدان الذاكرة.

وكانت قد وجدت احداث دراسة أن بعض الأورام تطلق بروتينا شبيها بالفيروس يمكنه تحفيز نظام المناعة الخارج عن السيطرة لتدمير خلايا الدماغ وله العديد من الأعراض بما في ذلك فقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية وفقدان التنسيق وحتى النوبات جزءا من حالة تسمى متلازمة الأباعد الورمية العصبية المضادة.

ويقول الباحثون إن هذا المرض العصبي النادر قد يحدث لدى واحد من كل 10 آلاف مريض مصاب بالسرطان وفي حين أن أعراضه الدقيقة قد تختلف بين الأفراد إلا أنها جميعا تنطوي على ردود فعل مناعية سريعة ضد الجهاز العصبي والتي يمكن أن تكون منهكة بسرعة.

ومعظم المرضى قد يعانون من هذه الأعراض العصبية حتى قبل أن يعرفوا أنهم مصابون بالسرطان وتلك الأعراض ناجمة عن استهداف الجهاز المناعي فجأة لبروتينات معينة في الدماغ

ووجدو الباحثون أن العديد من بروتينات PNMA2 يمكن أن تنظم نفسها تلقائيا في مجمعات ذات 12 جانبا تشبه الأغلفة الخارجية لبعض الفيروسات وأن في حالات نادرة تبدأ الخلايا السرطانية في أجزاء أخرى من الجسم في إنتاجه والذي يتم تصنيعه عادة في الدماغ فقط.

وبمجرد تنشيط الجهاز المناعي لاستهداف هذا البروتين فإنه يستهدف أيضا أجزاء من الدماغ التي تنتج بشكل طبيعي مثل مناطق الدماغ المشاركة في الذاكرة والتعلم والحركة.

و يأمل العلماء في فهم أي جانب من جوانب الاستجابة المناعية لدى هؤلاء المرضى يسبب التدهور المعرفي و الخلايا المناعية التي تشق طريقها إلى الدماغ، وإن هذه النتائج قد تؤدي إلى طرق لمنع الأجسام المضادة من الوصول إلى الدماغ لدى مرضى السرطان الذين يعانون من أعراض عصبية.