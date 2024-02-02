أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 02/فبراير/2024 - 10:05 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد تراجعه أمس بقيمة قرشين في المتوسط وذلك بالنسبة لسعر الصرف الرسمي داخل الجهاز المصرفي.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري.

فيما سجل أعلي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.