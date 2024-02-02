ads
الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بـ50 مليار يورو

جو بايدن
جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب  الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قرار الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي بالموافقة على تخصيص 50 مليار يورو كدعم مالي إضافي لأوكرانيا. 

وأشارت البيت الأبيض في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة إلى أن بايدن عبّر عن ترحيبه بهذا القرار خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

 وأعرب عن تقديره للدعم الثابت الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل الصراع الجاري مع التدخل العسكري الروسي وسعيها لتحقيق طموحاتها الأطلسية الأوروبية.

من جهتها، أكدت فون دير لاين على أهمية الدعم المستمر من الولايات المتحدة لأوكرانيا، مشددة على أن هذا الدعم يلعب دورًا حيويًا في جهود أوكرانيا للدفاع عن شعبها ومدنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على حريتها.

 

بايدن الاتحاد الأوروبي أوكرانيا