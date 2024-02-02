بايدن يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بـ50 مليار يورو

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قرار الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي بالموافقة على تخصيص 50 مليار يورو كدعم مالي إضافي لأوكرانيا.

وأشارت البيت الأبيض في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة إلى أن بايدن عبّر عن ترحيبه بهذا القرار خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأعرب عن تقديره للدعم الثابت الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل الصراع الجاري مع التدخل العسكري الروسي وسعيها لتحقيق طموحاتها الأطلسية الأوروبية.

من جهتها، أكدت فون دير لاين على أهمية الدعم المستمر من الولايات المتحدة لأوكرانيا، مشددة على أن هذا الدعم يلعب دورًا حيويًا في جهود أوكرانيا للدفاع عن شعبها ومدنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على حريتها.