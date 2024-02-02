فلسطين.. وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر قصف محيطها

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر قصف الاحتلال العنيف على محيط المستشفى الأوروبي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، وأكد شهود عيان داخل المدينة، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة، ترافقها جرافة إسرائيلية (D9)، في ظل تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة والمخيم.

ويستمر القصف المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.