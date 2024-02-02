الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لمجموعة من المسيرات الروسية بدنيبروبتروفسك

أفاد مراسل قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مجموعة من المسيرات الروسية في طريقها نحو مجموعة من المدن منها دنيبرو وخاركيف وخيرسون وزابوروجيا لتنفيذ عدة أهداف.

وقال مراسل "القاهرة" الإخبارية، أنه تم تسجيل دوي انفجار في مقاطعة بولتافا، كما أفاد بسماع دوي انفجارات في مدينة ‎دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

وأضاف، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية قامت بتجهيز دفاعتها للتصدي لمجموعة من المسيرات الروسية في مدينة كريفي ريه بمقاطعة دنيبروبتروفسك.

ويواصل الجانبان الروسي والأوكراني في تبادل الرشقات الصاروخية على المناطق الحدودية والأهداف المدنية باستخدام الطائرات المسيرة.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا رسالة قوية لموسكو، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.