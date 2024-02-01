«منع مراتي من زيارة والدتها».. النيابة تكشف تفاصيل مشاجرة مدير بنك وطبيب بمستشفى المطرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، عن تفاصيل واقعة إصابة طبيب على يد مدير إدارة أحد البنوك، إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد المستشفيات بالمطرية

تبين من التحقيقات أن بداية الواقعة مشادة كلامية بين (مدير البنك) والطبيب بسبب منع زوجة المتهم من زيارة والدتها لانتهاء موعد الزيارة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه يعمل طبيب استقبال في مستشفي المطرية وأصيب بنزيف في المخ وخلع بالكتف نتيجة المشاجرة.

تلقي قسم المطرية بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بتعدى مرافق مريضة باليد على أحد الأطباء داخل المستشفى، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستوجب وضعه في العناية المركزة.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة المطرية إلى موقع البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمناقشة المتهم عن سبب تعديه على الطاقم الطبي، أفاد بارتكابه الواقعة بسبب رفض الطاقم دخوله لزيارة أحد أقاربه (مريضة داخل العناية المركزة).

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.