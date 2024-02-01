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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب علبة كشري.. مصرع عامل حدادو بالتسمم في بولاق الدكرور

كشري
كشري
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لقي عامل حدادة مصرعه إثر تعرضه للتسمم بعد تناوله وجبة طعام "كشري" في منطقة بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع شاب داخل ورشة حدادة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي رجب .م.ع،  ٣٥عاما، ولا توجد لا أي إصابات ظاهرية.

بعمل التحريات تبين أنه أصيب بحالة تسمم بعد تناول وجبة كشري من أحد المطاعم بجانب الورشة محل عمله، وتمكنت القوات من ضبط صاحب المحل وجاري التحقيق معه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي.

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