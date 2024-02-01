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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة أجنبي أسفل كوبري بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول، أسفل كوبري المنهل بمدينة نصر بالقاهرة، أنه لا شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين التوصل لأهليته.
 

وأضافت التحريات أن سبب وفاة أجنبي أسفل كوبري المنهل، هو تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، ما تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية، أسقطته أرضًا أسفل الكوبري.

وأفادت التحريات أن المتوفى يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمنطقة مدينة نصر، في العقد الثالث من العمر، يعمل عامل في بنزينة، ويسكن رفقة مجموعة من أصدقائه.

كان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبري المنهل، وانتقل فريق من رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثروا على جثمان شاب يحمل جنسية أجنبية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الصفة التشريحية الظاهرية عليه.

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