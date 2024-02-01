رسالة إلى السيد الرئيس "4"‏

الخميس 01/فبراير/2024 - 10:02 م

وجهت تلك السلسلة من المقالات المهمة كصرخة ضمير وطن إلي السيد الرئيس ‏شخصيًا وليس إلى أي مسئول آخر، والسبب أن المسئول أيًا كان منصبه أو ‏صلاحياته أصبح عاجزا عن التحرك داخل دائرته الوظيفية الكامنة في الجهاز ‏الإداري المتهالك للدولة لمواجهة المشكلة أو تنفيد الاقتراح، ولذا لم أجد إلا السيد ‏الرئيس الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة والقوة علي مواجهة المشكلة وتنفيذ أي ‏اقتراحات تخدم مصلحة الوطن، وقد كتبت عشرات المقالات المتنوعة خلال ‏السنوات الماضية تضمن بعضها دراسة متكاملة لتنمية مصر ‏من واقع معايشتي الحية مع المشكلة وكيفية التعامل معها، لكن لا أعلم إن كانت ‏تلك المقالات تصل إلى أصحاب القرار أم تظل حبيسة الجريدة التي كتبت فيها.‏

في المقال السابق طرحنا اقتراحات لتوفير عملة الدولار بأسرع وقت وذلك لسداد ‏ديون مصر المستحقة وفوائده خلال عام 2024 والبالغة 32.8 مليار دولار، وفي ‏هذا المقال سنطرح بعض الأفكار للتقشف الذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة ما ‏تتعرض له مصر من ضغوطات اقتصادية عنيفة وتتمحور أطروحاتي في هذا الشأن حول ‏عدد من النقاط كالتالي:

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‏1 - أن يتم إدراج موازنة أي وحدات اقتصادية في الموازنة العامة للدولة، مع طرح ‏هذه الوحدات في البورصة المصرية لكي يتم ملكية وإدارة هذه الأصول من قبل ‏القطاع الخاص الوطني "شركات مصرية"‏.

‏2- تقليص إنفاق الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات والهيئات ‏الحكومية التي توصف بالكماليات، مع تخفيض أجور ومزايا وساعات عمل موظفي ‏الحكومة، وأيضًا خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، والتي تشمل المرافق ‏والنقل والاتصالات‏‎.‎

مع بيع المشاريع "الريعية" غير المنتجة، وبيع حصص منها إلى "شركة المصريين ‏بالخارج" التي اقترحنا إنشاءها في العديد من المقالات كشركة مساهمة مصرية ‏علي أن يتم الإعلان عنها من رئاسة الجمهورية وتكون تابعة مباشرة لرئيس ‏الجمهورية، لأن تبني أي جهة أخري إدارة هذه الشركة لن يكون ناجحًا لعدم ثقة ‏المصريين في الخارج في الأجهزة الحكومية. ‏

‏4 – يتم توجيه كافة موارد الدولة للتعليم والصحة ودعم الصناعات الصغيرة ‏والزراعة والبحث العلمي ودعم الصادرات والتنمية السياحية، مع تشكيل هيئة ‏محترفة من أبناء المصريين بالخارج لإدارة السياحة في الوقت الحالي مع وضع ‏استراتيجية عملية تدير هذا القطاع المهم (مصر تمتلك مقومات سياحية غير ‏موجودة في معظم دول العالم وبها أكثر من ثلث آثار العالم)‏.

‏5 – حصر جميع الوظائف التي يشغلها مستشارون، مع تقليص العدد والإبقاء على ‏من هم فعلًا في حاجة إلى تواجدهم مع الاستغناء عن جميع الوظائف التي جاءت ‏بدوافع المحسوبية للمجاملة أو التكريم والتشريف، وهؤلاء يمثلون معظم تلك ‏الوظائف.‏

‏6 – حصر جميع أملاك الدولة التي تم السطو عليها خلال آخر 20 عامًا، وتم تقنين ‏أوضاعها لأصحاب النفوذ القبلي أو أصحاب السلطة بعدد من الجنيهات، وهي طرح ‏النيل بكل تمدده والترع والمجاري التي تم ردمها في القري والنجوع، وسن قرار من ‏مجلس النواب يرمي إلى منح الدولة 50% من القيمة الفعلية الحالية لتلك ‏الأراضي للدولة على أن يتم استغلال بعضها في إقامة الصناعات الصغيرة ‏والمدارس والمستشفيات والنوادي، والبعض الآخر يتم عرضه للبيع علي أن تكون ‏الأولوية الشراء لواضعي اليد الحاليين وإن لم يتم الشراء يتم عرضها للآخرين.‏

‏ ‏*كاتب معنى بالشأن العام