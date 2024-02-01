كأس الرابطة.. المصري يهزم بيراميدز بثلاثية ويتأهل لنصف النهائي

تأهل فريق المصري إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع في ربع نهائي البطولة.

سجل ثلاثية الفريق البورسعيدي ميدو جابر في الدقيقة 27 وصلاح الدين محسن في الدقيقة 75 وكريم العراقي في الدقيقة 85.

بينما أحرز هدف بيراميدز اللاعب فخري لاكاي في الدقيقة 90.

وضرب المصري موعدا مع طلائع الجيش في نصف نهائي كأس الرابطة.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس