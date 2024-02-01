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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليمن: إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب يتصدر مطالبنا من الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك
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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، أهمية إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن ذلك يشكل أولوية بالنسبة لليمن والمنطقة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، أوضح "بن مبارك" أن الإجراءات اللازمة من الاتحاد الأوروبي تشمل إدراج ميليشيا الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية كجزء من أولويات تلك الإجراءات.

وتعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة عسكرية في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية اليمني على ضرورة التنسيق مع الدول المجاورة للبحر الأحمر، معتبرًا إياها مسؤولة عن أمنه، ومحملًا ميليشيا الحوثي مسؤولية عسكرة البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أكد "بن مبارك" موقف الحكومة اليمنية المناصر والمساند للقضية الفلسطينية، وأدان جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

اليمن أحمد بن مبارك ميليشيات الحوثي الاتحاد الأوروبي