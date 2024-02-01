محمد عودة يضم 7 ناشئين في معسكر المقاولون العرب بالإسماعيلية

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة الاستعانة بـ7 لاعبين من قطاع الناشئين بالمقاولون للانتظام في معسكر الفريق بالإسماعيلية، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حيث أدى الفريق مرانه على فترتين، وذلك في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين.

ضمت قائمة اللاعبين الشباب كلا من عبد الرحمن أكمل ويوسف العزب، ومحمود مانجا ومحمد سعيد ومحمد عبد الناصر ومهند محمد ويوسف حمدي.

وأبدى يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين سعادته بتصعيد اللاعبين وانتظامهم في معسكر الفريق الأول في ظل التنسيق المستمر بين القطاع والجهاز الفني للفريق الأول.

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل استعدادا للدوري ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة محمد عودة المدير الفني، وضع برنامج تدريب الفريق خلال معسكر الإسماعيلية علي فترتين بمعسكر الإسماعيلية، وجاري الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.