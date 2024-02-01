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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«التعليم» تكشف موعد المرحلة الأخيرة لاختبار 20866 معلما جديدا

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطوات القادمة للمقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الثانية.

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، استمرار التدريب والتأهيل  التربوي والذهني، للمعلمين الجدد.

وأوضح زلطة، لـ«البوابة نيوز»، أن المرحلة الأخيرة المتعلقة بالتدريبات الرياضية وقياس الوزن والطول، والتي تتم من خلال احدى الجهات المعنية المنوط بها  إجراء تلك المرحلة، ستتم عقب الانتهاء من التدريبات السابق ذكرها، لافتًا إلى انه يتم مخاطبة هذه الجهة من قبل وزارة التربية والتعليم للبدء في إجراءاتها. 

يشار إلى أن المعلمين الجدد "الدفعة الثانية" والبالغ عددهم ٢٠٨٦٦ الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخضعون إلى  تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا.

وانطلقت التدريبات الأحد الماضي في مراكز التدريب الرئيسية بجميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

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