وفد من جامعة دمياط يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، وفدًا لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والمقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، رافقه الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وضم الوفد قرابة المائتين من منتسبي الجامعة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلبة وطالبات الجامعة.

شملت الزيارة تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية والإستماع لجلسات توعوية وتعريفية بجهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد والتوعية بأهمية الإلتفاف المجتمعي حول جهات مكافحة الفساد والقيام بدورهم الفعال للنهوض بالدولة المصرية والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهدافها، وشرحًا لأقسام الجناح التي أشاد بها رئيس الجامعة وبدور الهيئة في توعية فئات المجتمع بمكافحة الفساد.

كما تفقد الوفد جناح وزارة الدفاع وجناح أكاديمية الشرطة بالإضافة لتفقد عدد من دور النشر، وشارك رئيس الجامعة الطلاب في تفقد أرجاء المعرض وتبادل الآراء التثقيفية في حوار تفاعلي.

كما زار مقر عرض الكتاب المطبوع لأول رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بالجامعة بعنوان "الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية".

وأوضح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، أن الزيارة جاءت انطلاقًا من حرص الجامعة الدائم على الإثراء التثقيفي والمعرفي لدى الطلاب وتعميق إدراكهم لأهم القضايا والتحديات وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي لهم مع الجهات المختلفة.