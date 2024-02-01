مؤسسة حياة كريمة بالمنيا تنظم احتفالية لتكريم متطوعيها لخدمة أبناء المحافظة

نظمت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، احتفالية تكريم متطوعيها على مسرح ديوان عام محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأحمد العمدة مسئول حياة كريمة بالمنيا، وبمشاركة عدد من رؤساء المدن ومديري المديريات والشركات والمؤسسات، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من شركاء التنمية، وذلك لما قدموه من جهد وعطاء فى كافة المبادرات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة.

وقدم المشاركون فى الحفل التحية والتقدير لمحافظ المنيا على دعمه ومتابعته المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) لتطوير الريف المصرى المنفذة فى ١٩٢ قرية وتخدم ٣ مليون نسمة فى نطاق ٥ مراكز ضمن المرحلة الأولى بإجمالى ٣٢٠٩ مشروعات، بالاضافة الى ١٠٢ قرية بالمرحلة الثانية وتخدم مليون و٥٠٠ ألف من أبناء مركزى سمالوط وبنى مزار.

resized_5L2A4885

resized_5L2A5237

resized_5L2A5348

resized_5L2A5106