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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس سيئ وسقوط أمطار على مدن وقرى القليوبية.. صور

أمطار بالقليوبية
أمطار بالقليوبية
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تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيء والأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة.

ورفعت محافظة القليوبية، حالة التأهب على مستوى كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار، فيما شهدت بعض المناطق موجة الصقيع وهبوب الرياح بشكل مفاجئ.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.

وأضاف الهجان في بيان للمحافظة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

أمطار بالقليوبية

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اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية موجه من الطقس السيئ مياه الامطار موجة الصقيع محافظ القليوبية