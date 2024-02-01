الأمن يضبط 300 طن سكر تمويني داخل مخزن بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخزن على (300 طن سكر تموينى – 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.