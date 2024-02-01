أحمد عمر هاشم خطيبا للجمعة والطاروطي قارئا للقرآن بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية

أعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اليوم الخميس، أن الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم، سيكون خطيب صلاة غدا الجمعة في محافظة بورسعيد، ويقرأ القرآن الشيخ الطاروطي، وذلك بالتزامن مع افتتاح المسابقة.

افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية

وأضاف أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، سيؤدي صلاة الجمعة غدا وسط العشرات من المتسابقين من جنسيات مختلفة لأكثر من 50 دولة، وذلك بمسجد الشاطئ بشارع طرح البحر نطاق حي الشرق، ط بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

تقام فعاليات صلاة الجمعة بالتزامن موعد حفل افتتاح المسابقة، التي تقدم لها أكثر من 1500 متسابق من دول العالم المختلفة، وجرت التصفيات المحلية لها خلال الأشهر الماضية، وتستمر التصفيات الدولية حتي 6 فبراير الجاري، ويقام حفل للختام وتوزيع الجوائز في نهايتها.