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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب أطباء القاهرة تحذر من تزايد هجرة الأطباء وتطالب بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية

الدكتورة شيرين غالب
الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة
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حذرت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، من تزايد معدلات هجرة الأطباء وانتشار ظاهرة الطب الدفاعي بسبب تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يضع حدًا لتكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات بتغليظ العقوبات ضد مرتكبيها.  

وأضافت “غالب”: آن الأوان أن يعمل الأطباء في بيئة عمل مستقرة، بعيدة عن مخاطر التعدي والسجن بسبب الأخطاء الطبية غير المقصودة أو المضاعفات الطبية التي لا يُسأل عنها الطبيب، مطالبة الحكومة ومجلس النواب بضرورة وضع قانون المسؤلية الطبية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحد من ظاهرة الهجرة التي باتت تهدد  استقرار المنظومة الصحية في مصر.

وشددت نقيب أطباء القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لتأمين عمل الأطباء داخل المستشفيات والحفاظ على حياتهم ومنع التعديات غير المسؤلة من أقارب بعض المرضي.

وكان مجلس نقابة أطباء القاهرة قد أصدر بيان أمس أدان فيه التعدي على طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي  والذي أدى لاصابته بنزيف حاد في المخ.

نقابة أطباء القاهرة تزايد معدلات هجرة الأطباء ظاهرة الطب الدفاعي تأخر إصدار قانون المسئولية الطبية