غدا.. انطلاق المؤتمر العربي للمحاماة بمشاركة 16 دولة

تستضيف القاهرة غدا الخميس أعمال المؤتمر العربي للمحاماة في نسخته الثامنة، الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (AIAM) في الفترة من 2 - 3 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الشخصيات العربية البارزة.

وصرح المحامي وليد عثمان، أمين عام المؤتمر، بأن المؤتمر عمل على استقطاب نخبة من قيادات شركات المحاماة العربية، ويهدف لتطوير أداء مكاتب وشركات المحاماة العربية، والتكييف مع الإتجاهات الدولية، خاصة في ظل التطور الهائل الحاصل في العالم، واتجاه المكاتب إلى الاندماج والتكتل لمواجهة التغيرات والأزمات؛ حيث أصبحت المحاماة صناعة وليس مهنة فقط، فقد وصلت قيمة الأعمال القانونية على مستوى العالم إلى 750-790 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع نموها إلى 840-940 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.5-5٪.

وأضاف أن المؤتمر يشهد حضور مميز من المحامين والمحاميات من القطاعين الخاص والعام؛ حيث يحضر أكثر من (١٢٠) مشارك من (١٦) دولة وهم، مصر، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، العراق، قطر، الأردن، الجزائر، الكويت، الإمارات، السودان،

سوريا، البحرين، المغرب، اليمن، الهند.