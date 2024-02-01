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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الخميس، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال شهر فبراير الجارى بمختلف مراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

1- شبين الكوم -  بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطه رفع صرف صحي.
2- بركة السبع - كفر هلال - بمحطه صرف صحي كفر هلال أمام المقابر.
3- أشمون - سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس.
4- الشهداء - نادر - شارع الجسر بجوار الشقير بجوار جامع الشقيري.
5- قويسنا - كفر ميت العبسي - محطه رفع كفر ميت العبس أمام مسجد أبو المكارم.

وأضاف “نجيب”: تقدم السيارة خدمات الشركة المختلفة كسداد الفواتير والتعاقد علي تركيب العدادات وبيع القطع الموفرة وغيرها من الخدمات الأخرى.

الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب القناطر الخيرية المنوفية بركة السبع