صحة المنيا: خروج مصابي التسمم الغذائي بالعدوة من المستشفى

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خروج جميع المصابين بتسمم غذائي في مستشفي العدوة بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى العدوة المركزى استقبلت اليوم الخميس في الساعة ٩ صباحا ٣٠ حالة تعانى من أعراض قئ وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدا خروج جميع الحالات عقب تلقي العلاج اللازم وكذلك ٧ حالات بمستشفى مغاغة وخروجهم جميعا من المستشفى.

وكلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا بالتوجه الى مركزى العدوة ومغاغة شمال المحافظة بحضور اللواء اشر عب المالك حكمدار مديرية أمن المنيا للشمال وسعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب ومحمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عقب تلقى غرفة العمليات اخطارا بحالات اشتباه بتسمم غذائي لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى التابعة لمجلس قروى صفانية بمركز العدوة، وتم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم الذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه فى تسممها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوها من أى ملوثات.



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