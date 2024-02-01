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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بني سويف تستقبل فوجين قوامهما 120 سائحًا أثناء رحلتيهما النيلية بين أسوان والقاهرة

الأفواج السياحيه
الأفواج السياحيه
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استقبلت محافظة بني سويف ،الباخرتين السياحيتين "رويال فيجن وكروان فيجن (فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهما فوجان قوامهما 120من السياح متعددي الجنسيات " ألماني ونمساوي " ،وكان في استقبال الفوجين : رانيا عزت مدير عام السياحة ،هبة السيد وكيل الإدارة،محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيًا، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها، قالت رانيا عزت مدير السياحة، إن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

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