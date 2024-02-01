تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .



واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات اليوم الخميس عن إزالة 80 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 44 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع 20 حالة بمركز سمالوط، و22 حالة بمركز ملوي، وحالتين بمركز مغاغة، إلى جانب إزالة 35 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال محافظ المنيا: إزالة 80 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المحافظة.



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