بصاروخين باتريوت.. هيئة التحقيق الروسية تؤكد تورط الغرب في إسقاط الطائرة "إيل 76"

أعلنت هيئة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن طائرة "إيل 76" تم إسقاطها في بيلجورود بصاروخين لمنظومة باتريوت الأمريكية، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال "الكرملين" أن الغرب يرفض المشاركة في التحقيق في حادث تحطم الطائرة إيل - 76 خوفا من ثبوت تورطه في العملية.

ومنذ قليل، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي الأراضي الروسية من قصف الأسلحة الغربية.

وشدد بوتين على ضرورة تشكيل منطقة عازلة منزوعة السلاح على مسافة تضمن أمن المدن الروسية.

بهذا الصدد أكد بوتين أن القوات الأوكرانية استخدمت منظومة باتريوت الأمريكية في اسقاط الطائرة الروسية إيل 76 في أجواء مقاطعة بيلجورود الروسية، وأشار إلى أن روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي في الكارثة مؤكدا أن الغرب يحاول تجاوز وإخفاء حادث إسقاط الطائرة.