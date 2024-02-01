طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف وأمطار رعدية غزيرة

تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تساقط للأمطار الغزيرة على فترات مختلفة، وسط تجمع للسحب المنخفضة الكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية أحياناً، واستمرار انخفاض درجات الحرارة والتي تصل إلى 13 درجة مئوية، مع سرعة رياح غربية وصلت إلى 20 كم/ ساعة، وارتفاع موج البحر إلى 3 أمتار.

وأعلنت أمس محافظة الإسكندرية في بيان لها عن متابعة حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير أن تشهد المدينة سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، تزمناً مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح 40 - 50 كم/س وارتفاع الأمواج على البحر (2-3) أمتار.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، شهدت العديد من المناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى تساقط للأمطار متفاوتة الشدة ومختلفة الهطول وتساقطت حبات البرد على مختلف محافظات الساحل الشمالي، كما كانت الأجواء شديدة البرودة والإحساس ببرودة الطقس أكبر بسبب نشاط الرياح

كما تستمر فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع أجواء شديدة البرودة، والتقلبات الجوية علي معظم الأنحاء حيث من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة رعدية ويصاحبها سقوط لحبات البرد تكون متوسطة الشدة علي محافظات الدلتا ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى القاهرة وشمال الصعيد.