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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي في سرقة توك توك بالشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة في سرقة توك توك من سائق  والشروع في قتله وذلك بالإكراه وتحت تهديد السلاح النارى محاولين قتله بمنطقة الشرابية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سائق تم الاعتداء عليه وأخذ التوك توك منه بالإكراه عن طريق تشكيل عصابي ومحاولة قتله وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وتبين لشخصين منهم معلومات جنائية وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر الاعتداء على السجن المشدد 15سنة الشروع في قتل