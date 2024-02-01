"بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل".. الكشف على 2352 حالة في قافلة طبية بنجع حمادي

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي نظمت قافلة طبية مجانية بمركز شباب "هو" بنجع حمادي، ضمن فاعليات حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" التى أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأحد الماضى بقنا.

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 2352 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع " 522 حالة باطنة، 139 حالة أمراض نساء وتوليد، و359 حالة طب أطفال، و770 حالة عظام ،461 حالة جلدية و47 حالة تنظيم الأسرة"، كما تم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن تحويل 3 للعيادات، وعمل سونار لعدد 63 حالة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.