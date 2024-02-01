ads
الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: مستحيل ضمان أمن أرمينيا دون التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أرمينيا
أرمينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية لقضايا منظمة معاهدة الأمن الجماعي فيكتور فاسيلييف اليوم الخميس، إن ضمان أمن أرمينيا غير ممكن بدون التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا أستطيع أن أكشف لكم معلومات توضح بوضوح أن أمن أرمينيا، بما في ذلك المجال العسكري التقني، غير ممكن بدون التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الجانب الروسي لم يبادر قط إلى أي تهدئة في العلاقات مع أرمينيا.

أمن أرمينيا معاهدة الأمن الجماعي وزارة الخارجية الروسية وزير الخارجية الروسي