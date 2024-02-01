موسكو: مستحيل ضمان أمن أرمينيا دون التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية لقضايا منظمة معاهدة الأمن الجماعي فيكتور فاسيلييف اليوم الخميس، إن ضمان أمن أرمينيا غير ممكن بدون التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا أستطيع أن أكشف لكم معلومات توضح بوضوح أن أمن أرمينيا، بما في ذلك المجال العسكري التقني، غير ممكن بدون التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الجانب الروسي لم يبادر قط إلى أي تهدئة في العلاقات مع أرمينيا.