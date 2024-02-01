انطلاقة تنموية ومشروعات خدمية تتحقق بقرية المعصرة في المنيا

طفرة كبيرة حققتها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبًا وشمالًا، ومشروعات متنوعة تشمل كل نواحي البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحي ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب، ويبلغ عدد القرى التي استفادت من مبادرة حياة كريمة بالمنيا 25 قرية بإجمالي استثمارات 590.4 مليون جنيه.

وحولت مشروعات حياة كريمة الحياة على أرض قرية المعصرة إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إلى أول قرية نموذجية على أرض محافظة المنيا، حيث تعد القرية إحدى القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى حولت القرية من المعاناة من نقص الخدمات، إلى قرية نموذجية تضم 29 مشروعا خدميا متنوعا، يسهم فى توفير كل الخدمات داخل القرية بعد أن ظلت لسنوات طويلة يبحث أهلها عن الخدمات، لم يكن أهلها يحلمون أنه سوف يأتى اليوم وتتحقق جميع أحلامهم وتصبح قرية المعصرة بملوى جنوب محافظة المنيا، أول قرية نموذجية على أرض المحافظة ينفذ بها 29 مشروعا خدميا متنوعا بفضل مبادرة حياة كريمة.

ويقول الحاج محمد عبدالله من أهالي قرية المعصرة، إن القرية يطلق عليها الآن «مدينة المعصرة»، حيث تتوافر جميع المرافق والخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن المعصرة كانت من أوائل القرى التي جرى توصيل الإنترنت فائق السرعة لها في المنيا، وتم تطويرها لتصبح قرية نموذجية معترفًا بها على مستوى الجمهورية.

وأضاف الحاج "حسن على" من أهالي القرية، أن المعصرة تُعتبر واحدة من القرى النموذجية على مستوى مصر، وجرى توصيل شبكات الصرف الصحي والغاز والإنترنت فائق السرعة «الفايبر»، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه، وأيضًا بناء وتحسين الوحدة الصحية والمعهد الديني وجميع المدارس في القرية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات حكومي وآخر زراعي ومركز شباب يحتوي على ملعب رسمي لكرة القدم.

وقال علي إبراهيم من أهالي قرية المعصرة، إن حياة كريمة نفذت مشروعات رفعت المعاناة عن الأهالى وأهمها هى رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة المياه المرشحة بمعصرة ملوي ضمن مبادرة حياة كريمة بطاقة 800 لتر/ ثانية، بتكلفة تجاوزت الـ24 مليون جنيه.

هذا وتشمل مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة تطوير الوحدة الصحية «تطوير شامل» وإنشاء وحدات للإسعاف «إنشاء جديد» وذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقرية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتوسعة 3 مدارس وهى: مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصلا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصلا، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصلا، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى هى مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة ثانوى عام، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية ومدرسة المعصرة الابتدائية، مدرسة معصرة ملوى الثانوية، كذلك أعمال مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية الخاصة به بالقرية، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب وكذلك إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وكذلك الوصلات المنزلية لمياه الشرب وإنشاء مركز تنمية الأسرة ورفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية.

كما تم مد وتحسين أداء شبكة الكهرباء، وتوفير خدمة الغاز الطبيعى للتيسير على الأهالى والمواطنين من أبناء القرية ودعم شبكات الالياف الضوئية، وتركيب بوكسات ألياف ضوئية «إنشاء جديد»، وكذلك تركيب أحد محطات المحمول، أبراج محمول «إنشاء جديد» وجار العمل على تركيب برج آخر لدعم شبكة الهواتف المحمولة وتيسير عملية الاتصال بالإضافة إلى إنشاء مكتب بريد «إنشاء جديد» ودخوله الخدمة لتوفير كل الخدمات التى تتيحها هيئة البريد المصرى لأهالى القرية والقرى المجاورة تيسيرا على المواطنين وإحلال وتجديد عدد من الطرق الداخلية اسفلت، وجار تطوير وإحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالمعصرة وإنشاء مكتبة حياة كريمة «كتابك» لرفع مستوى الوعى العام فى المجتمع وإنشاء مجمع خدمى ومجمع آخر زراعى بالقرية لتقديم خدمات الإرشاد الزراعى والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالى القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى وتجميع ألبان كذلك إنشاء مركز شباب المعصرة «مبنى وملعب وسور» إنشاء جديد.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا قد أكد أن مركز ملوي يشهد اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية، وبخاصة قرية المعصرة النموذجية، بهدف تحقيق الصالح العام لجميع المواطنين، وجرى الانتهاء من جميع المشروعات في قرية المعصرة بملوي، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ومن أعمال التطوير إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي، وإقامة مركز شباب المعصرة، ووحدات الإسعاف، ووحدة اجتماعية، وتوسيع 3 مدارس وتطويرها، وتحسين 4 مدارس وخدمات أخرى في قرية المعصرة.كما تضم قرية المعصرة محلات تجارية وأسواقًا لتلبية احتياجات السكان، ووجود منشآت رياضية، ومرافق ثقافية مثل المكتبة العامة، ويوجد أيضًا مركز لرعاية الأطفال ورياض الأطفال ومدارس وحضانات فقد نجحت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في تحسين جودة حياة السكان بقرية المعصرة النموذجية وتوفير الفرص الاقتصادية والخدمات الضرورية، فتلك المبادرات تساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل وتعزيز التعليم والصحة والثقافة في قري الريف المصري.