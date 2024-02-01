بدون محمد صلاح.. ليفربول يكتسح تشيلسي ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وتشيلسي، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريدز على البلوز بثنائية دون رد، حيث افتتح البرتغالي دييجو جوتا التهديف في الدقيقة 23 من مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم كرة زميله كونور برادلي.

وأضاف الشاب برادلي الهدف الثاني في الدقيقة 39 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة لويس دياز، وتوغل بها إلى منطقة العمليات.

وفي الدقيقة 45+2، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الحمر، ولكن أهدرها داروين نونيز، بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيسر لحارس تشيلسي.

واستمرت محاولات رفاق محمد صلاح مع بداية الشوط الثاني، حتى نجح المجري دومينيك سوبوسلاي في إحراز الهدف الثالث من رأسية بعد تمريرة متقنة من برادلي في الدقيقة 65.

وقلص البديل كريستوفر نكونكو، الفارق لصالح الفريق اللندني بهدف في الدقيقة 71، قبل أن يعزز الكولومبي لويس دياز تقدم ليفربول بهدف رابع في الدقيقة 79 من صناعة نونيز.

وشهد اللقاء، مشاركة ترينت ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، حيث غاب الأخير عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب إسكتلندا.

وبتلك النتيجة، حافظ ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر.