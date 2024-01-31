النائبة سناء السعيد: التعيينات بشركات البترول في أسيوط بالواسطة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لوزير البترول بشأن التعيينات بالشركات التابعة لوزارة البترول.

أوضحت النائبة أنه تم مؤخرًا تعيين ٦٠ موظف بشركات البترول بمحافظة أسيوط دون معرفة الخريجين ومواطني محافظة اسيوط ودون إعلان مسبق عن شروط ومعايير واضحة للوظائف المطلوبة مما يخل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتساءلت السعيد: هل كانت الواسطة والمحسوبية هي معايير الاختيار.

وطالبت عضو مجلس النواب بعمل حصر لجميع العاملين بالوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وطريقة التحاقهم بالعمل ومؤهلاتهم والاعلانات التي تم نشرها بخصوص هذه الوظائف وطريقة نشرها واماكن النشر.