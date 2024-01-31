ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائبة سناء السعيد: التعيينات بشركات البترول في أسيوط بالواسطة

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لوزير البترول بشأن التعيينات بالشركات التابعة لوزارة البترول.
أوضحت النائبة أنه تم مؤخرًا تعيين ٦٠ موظف بشركات البترول بمحافظة أسيوط  دون معرفة الخريجين ومواطني محافظة اسيوط ودون إعلان مسبق عن شروط ومعايير واضحة  للوظائف المطلوبة مما يخل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. 
وتساءلت السعيد: هل كانت الواسطة والمحسوبية  هي معايير الاختيار.
وطالبت عضو مجلس النواب بعمل حصر لجميع العاملين بالوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وطريقة التحاقهم بالعمل ومؤهلاتهم والاعلانات التي تم نشرها بخصوص هذه الوظائف وطريقة نشرها واماكن النشر.

النائبه سناء السعيد أسيوط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي