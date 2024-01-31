كيف تعطل النتائج الشخصية في بحث جوجل على أندرويد؟

الكثير من الأشخاص يعتبر أن ظهور نتائج في عمليات البحث جوجل تعد انتهاكا للخصوصية مثل المعلومات الشخصية المستندة الي أشياء مثل " رحلاتك الجوية " وموعد إقلاعها أو صولها و"اتجاهك للمنزل" من خرائط جوجل.

لو ترغب وقف البيانات الشخصية في بحث جوجل على أندرويد، فاتبع المراحل التالية، وفق ما أورد موقعا "زد نت":

ستحتاج إلى هاتف أندرويد إصدار حديث من نظام التشغيل.

1. فتح تطبيق جوجل من إعدادات التطبيقات

كما يمكن الوصول إلى تطبيق جوجل عن طريقع هواتف يكسل والتمرير بصورة سريعة علي الشاشة الرئيسية.

2. يجب الضغط على أيقونة الملف الشخصي للمستخدم في الناحية اليمنى العليا.

3. افتح الإعدادات

من القائمة المنبثقة، الضغط على الإعدادات.

4. افتح صفحة النتائج الشخصية

من الصفحة الجديدة، اضغط على النتائج الشخصية.

5. تعطيل النتائج الشخصية

أخيرًا الضغط على وضع تمرير التشغيل والإيقاف للنتائج الشخصية حتى يكون في وضع إيقاف التشغيل. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الخروج من تطبيق جوجل.

قد يستمر لوقت طويل حتى تلاحظ الفرق، ولكن في النهاية أن عمليات بحثك على جوجل لم تعد مخصصة لموقعك وسجلك والوقت من اليوم وغير ذلك الكثير.