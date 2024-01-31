ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كيف تعطل النتائج الشخصية في بحث جوجل على أندرويد؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

الكثير من الأشخاص يعتبر أن ظهور نتائج في عمليات البحث جوجل تعد انتهاكا للخصوصية مثل المعلومات الشخصية المستندة الي أشياء مثل " رحلاتك الجوية " وموعد إقلاعها أو صولها و"اتجاهك للمنزل"  من خرائط جوجل.

 لو ترغب وقف البيانات الشخصية في بحث جوجل على أندرويد، فاتبع المراحل التالية، وفق ما أورد موقعا "زد نت":
ستحتاج إلى هاتف أندرويد إصدار حديث من نظام التشغيل. 
1. فتح تطبيق جوجل من إعدادات التطبيقات  
كما يمكن الوصول إلى تطبيق جوجل عن طريقع هواتف يكسل والتمرير بصورة سريعة علي الشاشة الرئيسية.
2.  يجب الضغط على أيقونة  الملف الشخصي  للمستخدم  في الناحية اليمنى العليا.
3. افتح الإعدادات
من القائمة المنبثقة، الضغط على الإعدادات.
4. افتح صفحة النتائج الشخصية
من الصفحة الجديدة، اضغط على النتائج الشخصية.
5. تعطيل النتائج الشخصية
أخيرًا الضغط على وضع تمرير التشغيل والإيقاف للنتائج الشخصية حتى يكون في وضع إيقاف التشغيل. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الخروج من تطبيق جوجل.
قد يستمر لوقت طويل حتى تلاحظ الفرق، ولكن في النهاية أن عمليات بحثك على جوجل لم تعد مخصصة لموقعك وسجلك والوقت من اليوم وغير ذلك الكثير.

Capture
Capture
عمليات البحث جوجل البيانات الشخصية التطبيقات خرائط جوجل عمليات البحث قائمة جوجل أيقونة اندوريد