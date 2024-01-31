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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو الحديدي: هيبة منتخب مصر انتهت في البطولة الحالية

الكابتن عمرو الحديدي،
الكابتن عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق
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قال الكابتن عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المنتخب المصري كان "بيشحت" النقاط في بطولة الأمم، رغم أن المنتخب المصري حصد البطولة 7 مرات، معقبًا: "هيبة منتخب مصر انتهت في البطولة الحالية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المنظومة الكروية بالكامل تحتوي على مشاكل، معقبًا: "كل شوية ندور على كبش فداء لما حدث، وهذا ليس سليمًا، تعداد سكان مصر 110 مليون، معندناش 27 لاعبًا قادرين على الحصول على البطولة، هذا الامر مستحيل".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لإعطاء الفرصة للكابتن حسام حسن لتدريب المنتخب، وإعطائه حق اختياره فريقه بالكامل، مضيفًا أن كابتن حسن شحاته لم  يكن يمتلك عصا سحرية وجميع لاعيبة المنتخب في هذا الوقت كانت محلية، واللاعب الوحيد المحترف كان "زيدان"، ورغم ذلك قام المنتخب بأفضل أداء، وهذا ما قام به الكابتن "الجوهري".

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