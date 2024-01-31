رسام غلاف "الأطفال يسألون الإمام" يروي لـ "البوابة نيوز" مراحل اختيار الفكرة وتنفيذها

كشف الكاتب والفنان عبد الرحمن ابو بكر، مصمم غلاف كتاب "الاطفال يسألون الإمام"، لشيخ الازهر الامام احمد الطيب، عن كواليس ومراحل اختيار وتنفيذ فكرة غلاف الكتاب، الذى يعرض بجناح الازهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55.

وقال "ابو بكر" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه أراد التدليل على أن أسئلة الأطفال تجوب أصداء الكون من كل حدب وصوب حتي تستقر علي مكتب فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتلفظ أنفاسها وتهدأ حرارة عقول سأليها.

وأضاف، بدأت الفكرة من الغلاف الخلفى وصولا للغلاف الأمامى، ليخط الإمام إجابات تلك الأسئلة بمداد من العقل الممزوج بالإيمان المتأصل، فتجيب عن أسئلة الكبار قبل صغارهم، فجميعنا صغار في محراب التعلم والتفقه وأولنا الإمام بذاته

وعن الرسوم بداخل الكتاب أشار الى انه اشبع لأول مرة حبه لفن " الكولاج " - فن تجميع الصور والرموز بشكل فني - وصمم صفحتين، تحوي صور الإمام في مواقف مُختلفة مع أطفال من جنسيات مُختلفة، دلالة على أن المظاريف قد تختلف ألوانها أو مسافات ارسالها، لكن تحتوي علي نفس الأسئلة التي يتسائلها كل افراد هذا الكوكب، برحلاتهم اليومية.

وأكد "ابو بكر"، أنه صمم ان يكون البطل فى البوستر الداخلى به هو روح الطفل الموجهه له الكتاب منه واليه، لذلك جاءت حركة الأقلام تشير بخطوط وهمية، تسوق العيون الناظرة إلي مركز الرسم، وهو الإمام بعلمه قبل شخصه الكريم، مُحاطا بأبنائه وتساؤلاتهم المختلفة الألوان، والتي تحفظ بطفولتها دون مساس من كبر العقول بفعل التجربة أو القراءة.

واوضح ان الدكتورة نهي عباس، معدة كتاب "الاطفال يسألون الامام"، هى من اختارته لرسوم الكتاب، ومن وثقت في مقدرته علي إظهار معاني الكتاب بصورة بصرية تُحبب من يقرأ حتي يمتثل لما فيه من علم الله ورسوله ويفعل، ولا يهرب.

واشار "ابو بكر" الى ان الدكتور محمد فتحي، كاتب الأطفال، هو من تنادي بالفكرة من البداية، حيث كتب في أحدي منشوراته علي الفيس بوك ، بعد أن رأي كتاب الأطفال يسألون البابا فرنسيس، فا أحب وأغار أن لا يكون هناك نظيرا عربيا بمجتمعنا المصري والعربي.

يذكر ان مجلة نور للنشر، اصدرت كتاب جديد لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام"، يجيب فيه الإمام عن أسئلة الأطفال، ويعرض بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، بقلم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ورسوم الفنان عبد الرحمن أبو بكر، ومجموعة من الأطفال، وإعداد دكتورة نهى عباس.

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