ياسر شورى: مقترح إلزام المصريين بتحويل 20% من دخلهم بالدولار إنقاذ سريع للاقتصاد

قال ياسر شورى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوفد، إن هناك 3 مصادر تقوم بتوفير العملة الصعبة، منها اثنين يصعب عليها توفير العملة حاليًا الأسباب خارجة عن الإرادة.

وتابع: "ومن بينهم دخل قناة السويس والذى تأثر بشكل كبير بسبب ما يحدث من جماعة الحوثيين، والسياحة التي تأثرت هي الأخرى بسبب حرب غزة والحروب فى المنطقة.. ويتبقى المصدر الوحيد الذى يمكن أن يسهم فى إنقاذ سريع للاقتصاد المصرى وهو تحويلات العاملين بالخارج".

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة النقاشية التي يعقدها حزب الوفد بمقره الرئيسي بالدقي، بحضور رئيس وقيادات ونواب الحزب.



وأضاف أن اقتراح رئيس الوفد بإلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم شهريًا بالدولار يتضمن إنقاذ وحل سريع لهذه الأزمة خاصة أن هناك ديونًا كبيرة على الدولة بجانب خدمة الدين مطالبين بالسداد خلال العام الحالى.

وأكد أن هذه المقترح يليق بحزب الوفد وفكرة جيدة جدا فى إطار حزبى سياسى ومُبادرة من حزب الوفد يقودها الحزب لتحويلها إلى مشروع قومى للمصريين فى الخارج.