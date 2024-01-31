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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يضم الأوغندي جواكيم من رايون سبورت الرواندي

المقاولون
المقاولون
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أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم اللاعب الأوغندي جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي. 
ويلعب جواكيم في مركز الجناح الهجومي وتألق مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وحظي باعجاب الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة. 
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن اللاعب وقع وهو من مواليد ديسمبر 1995 وقع على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم على أن ينتظم في تدريبات الفريق بمعسكره بالإسماعيلية.

المهندس محسن صلاح المهندس محمد عادل فتحي