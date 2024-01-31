المقاولون يضم الأوغندي جواكيم من رايون سبورت الرواندي

أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم اللاعب الأوغندي جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي.

ويلعب جواكيم في مركز الجناح الهجومي وتألق مع فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وحظي باعجاب الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن اللاعب وقع وهو من مواليد ديسمبر 1995 وقع على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم على أن ينتظم في تدريبات الفريق بمعسكره بالإسماعيلية.