بـ5.5 مليار جنيه.. «أبو ظبي الإسلامي» يدير أكبر صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» - ADIB-Egypt، وذراعه الاستثماري شركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» - ADI Capital، عن إدارتهما تمويلًا مشتركًا متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح شركة «جيزة سيستمز– Giza Systems» وشركة «ڤاز للحلول المتكاملة – VAS Integrated Solutions »، التابعة لها، بقيمة تبلغ حوالي 5.5 مليار جنيه، في أكبر صفقة تمويل مشتركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر.

وذلك بضمان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)؛ الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتهدف هذه الصفقة لإعادة تمويل التسهيلات القائمة بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل، وذلك لدعم نمو وتوسع وتطوير أعمال شركات solutions التابعة في المنطقة.

وقد شارك في التمويل عدد من البنوك الإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الكبرى العاملة في مصر، وهي: البنك الأهلي المتحد البحرين ومصر، وبنك ABC البحرين ومصر، وبنك أبوظبي التجاري بالإمارات ومصر، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، وذلك كمرتبين رئيسيين أوليين. كما قام كل من بنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والبنك العربي مصر بدور المرتبين الرئيسيين. وكذلك شارك بنك البركة مصر في التمويل كبنك مشارك.

ويقود ترتيب التمويل مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" بصفته وكيل التمويلات ووكيل الضمان ووكيل الاستثمار العالمي وبنك الحساب، بينما قامت شركة «أبو ظبي الإسلامي كابيتال» - ADI Capital، بدور المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد.

وجاءت هذه الصفقة كأول تمويل مشترك ثنائي الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر بصيغتي المضاربة والمرابحة، بهدف دعم توسعات الشركتين وفتح أسواق جديدة، وزيادة محفظة مشروعاتهما، والتوسع في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة في عدة مجالات؛ منها الاتصالات والبنية التحتية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع.

وتعليقًا على ذلك، صرح محمد علي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر"، بأن إدارتنا لأكبر صفقة تمويل إسلامي مشترك في مصر تعكس بشكل كبير قدرتنا على توفير الحلول التمويلية المبتكرة لعملائنا، وتؤكد على ثقة المؤسسات الكبرى المشاركة في التحالف، مشيرًا إلى أن المصرف يسعى دائما إلى تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى حتى تتمكن من تنفيذ خططها ومشاريعها بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية؛ وهو ما يعزز دورنا كداعم دومًا للاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة.

من جانبه، أعرب حاتم الدمرداش؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» - ADI Capital، عن سعادته بقيادة الشركة لهذا التحالف؛ بصفتها المستشار المالي الوحيد ومسوق التمويل الأوحد، وهو ما يعزز مكانة "أدي كابيتال"، المحلية والإقليمية للتمويلات المشتركة المتوافقة مع مبادئ الشريعة.

وتتميز "جيزة سيستمز" Giza Systems- الشركة الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- بتصميم حلول تقنية خاصة بعدد من الصناعات، مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات أخرى، لخدمة قاعدة عملاء متزايدة في أكثر من 25 دولة.

فيما تقدم شركة "ڤاز" حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة لمختلف قطاعات السوق، من خلال التركيز على مراكز البيانات، والمحاكاة الافتراضية، والبرمجيات الوسيطة، والتحول الرقمي عبر الحلول السحابية ((Cloud solution.

وقد قام بالاستشارات القانونية فيما يخص التمويل، كل من مكتب "بيكر ماكنزى" ومكتب "سري الدين" كمستشارين عن البنوك المشاركة، بينما قام مكتب "ادلشو جودارد" و"مكتب شرقاوي" و"سرحان" بدور المستشارين القانونيين لشركة «جيزة سيستمز» وشركة «ڤاز للحلول المتكاملة».