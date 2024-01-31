كأس الرابطة.. طلائع الجيش في المربع الذهبي على حساب الجونة

واصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم عروضه القوية وانتصاراته فى كأس الرابطة ، ليصل إلى المربع الذهبى للبطولة ، بعد فوزه على الجونة 6 / 5 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء ، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الرابطة .

حضر المباراة اللواء أركان حرب محمد عزازى رئيس جهاز الرياضة العسكرى ، الذى هنأ اللاعبين والجهاز الفنى على الفوز والأداء الرائع والقوى والرجولى طوال شوطى المباراة ، ومن ثم التأهل للمربع الذهبى للبطولة .

فى المقابل اعتمد لاعبو الجونة على التأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة ومن إحداها سجل الجونة هدف التعادل .

جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة فى مجمل أحداثها ، كان طلائع الجيش الأفضل والأنشط والأكثر استحوذا على الكرة خاصة فى الشوط الثانى ، واضاع مهاجموة عدة فرص مؤكدة على المرمى خلال الشوط الأول ، تقدم أحمد عبد الرحمن زولا لطلائع الجيش في الدقيقة 27 من الشوط الأول ، وتعادل الجونة فى الدقيقة 70 من المباراة عن طريق أشرف مجدى .

ليتفوق فى النهاية عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، على علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ويصعد للمربع الذهبى .



تشكيل الفريقين

لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من : فى حراسة المرمى محمد شعبان ، وفى الدفاع أحمد عبد الرحمن، خالد سطوحى ، محمد سمير ، حسام دقدوق ، يسرى وحيد ، فريد شوقى ، عبد الرحمن شيكا، أحمد متعب ، على حمدى ، وبول جيوليس .

بينما لعب الجونة بتشكيل كالتالى: فى حراسة المرمى: صبحي سليمان ، وفى خط الدفاع: أليو جاتا، وكمال أبو الفتوح، وأحمد عبدالرسول، وأحمد محمود ، أحمد محمود، كريست بيكالي، رضا صلاح ، حسام إيفونا، ايمن موكا، أرنود، فرانك ايتوجا .