ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. طلائع الجيش في المربع الذهبي على حساب الجونة

مباراة طلائع الجيش
مباراة طلائع الجيش والجونة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم عروضه القوية وانتصاراته فى كأس الرابطة ، ليصل إلى المربع الذهبى للبطولة ، بعد فوزه على الجونة 6 / 5 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء ، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الرابطة .

حضر المباراة اللواء أركان حرب محمد عزازى رئيس جهاز الرياضة العسكرى ، الذى هنأ اللاعبين والجهاز الفنى على الفوز والأداء الرائع والقوى والرجولى طوال شوطى المباراة ، ومن ثم التأهل للمربع الذهبى للبطولة .
فى المقابل اعتمد لاعبو الجونة على التأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة ومن إحداها سجل الجونة هدف التعادل .

جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة فى مجمل أحداثها ، كان طلائع الجيش الأفضل والأنشط والأكثر استحوذا على الكرة خاصة فى الشوط الثانى ، واضاع  مهاجموة عدة فرص مؤكدة على المرمى خلال الشوط الأول ، تقدم أحمد عبد الرحمن زولا لطلائع الجيش في الدقيقة 27 من الشوط الأول ، وتعادل الجونة فى الدقيقة 70 من المباراة عن طريق أشرف مجدى .
ليتفوق فى النهاية عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، على علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة ويصعد للمربع الذهبى .


تشكيل الفريقين

لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من : فى حراسة المرمى محمد شعبان ، وفى الدفاع أحمد عبد الرحمن، خالد سطوحى ، محمد سمير ، حسام دقدوق ، يسرى وحيد ، فريد شوقى ، عبد الرحمن شيكا، أحمد متعب ، على حمدى ، وبول جيوليس .

بينما لعب الجونة بتشكيل كالتالى: فى حراسة المرمى: صبحي سليمان ، وفى خط الدفاع: أليو جاتا، وكمال أبو الفتوح، وأحمد عبدالرسول، وأحمد محمود ،  أحمد محمود، كريست بيكالي، رضا صلاح ، حسام إيفونا، ايمن موكا، أرنود، فرانك ايتوجا .

طلائع الجيش الجونة كأس الرابطة مباراة طلائع الجيش والجونة اخبار نادي طلائع الجيش