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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 /2024، بنسبة عامة 79.3%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، أن عدد المتقدمين للامتحان خلال الفصل الدراسي الأول 11 ألفًا و462 طالبًا وطالبة حضر منهم 10 آلاف و449 نجح منهم 8 آلاف و331 طالب بنسبة 79.3%.

وأشار شحاتى إلى أن نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين 84.2%، وإدارة البنجر 83.4%، وادارة سيوة 81.9%، وإدارة النجيلة 80.6%، وإدارة مطروح 79.9%، وإدارة الحمام 79.7%، وإدارة الضبعة 74.4%، وإدارة السلوم 73.1%، وإدارة براني 72.3%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت 70.4%،بعدد 81 طالبا من إجمالي 146 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع 100%،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية 67%.

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%

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مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الشهادة الاعدادية