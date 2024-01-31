محسب: مشروع قانون تحويلات المصريين بالخارج قانوني ويستهدف إنقاذ مصر

قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة جيد جدا ويأتى فى وقت مناسب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى.

وأشار خلال كلمته بالجلسة النقاشية التي يعقدها حزب الوفد، إلى أن فكرة الاقتراح جادة وجديدة وجيدة، فالفكرة جادة لأنها تنطلق بشكل قانوني، وجديدة لاننا لم نسمع عنها من قبل، وجيدة لأننا فى حالة يرثى لها اقتصاديًا وبالتحديد فيما يتعلق بالعملة الصعبة.

وتابع: “يتم عقد غدًا الاجتماع لإثراء هذا المقترح حتى تحمل فى جوهرها فكرة مكتملة الأركان مقدمة من رئيس حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى وسوف يتم عقد جلسات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذا الاقتراح”.

ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة قد أعلن عن تكليف الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بقانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.