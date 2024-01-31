بالفيديو.. الإفتاء يوضح حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك قاعدة شرعية تقول أن لولى الامر ان يقيد المباح، وذلك لأن هذه الامور تمس بحقوق الغير، هل طمس اللوحات المعدنية تؤثر على الغير".

وأضاف: "لو الحاكم قال ان المباني لازم الارتفاع يكون كذا متر، وانا جيت زودت هل من حق الحاكم يحاسبنى نعم، لان ما اقوم به خالف تلك القواعد، فالتجاوظ يحول المنطقة لعشوائية".

وأوضح: "فما بالكم بالسيارة التى تعتبر اله خطر، فلابد من عمل فحص ورخصة، ولوحة معدنية، عشان نقول لقائد السيارة لو خالفت هتتحاسب، طيب ليه بنعمل كل ده عشان لا يحدث مفسدة، من عدم الالتزام بقواعد المرور، حتى لا يضر نفسه وغيره".