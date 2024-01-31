أبرزها تلف الدماغ وأمراض القلب.. احذر 5 أضرار يسببها التدخين الإلكتروني

ظهر في الآونة الأخيرة تداول واستخدام السيجارة الإلكترونية بين الكثير من الشباب دون معرفة بالمخاطر الصحية لهذا النوع من التدخين، خاصة أن بها أكثر من نكهة وطعم تجذب الكثير من صغار السن من الشباب .

يظن عدد من الخبراء أن التدخين الإلكتروني لايوجد به ضرر صحي ، لكن أظهرت التقارير والأبحاث مدى خطورته، وذلك بعد حجز بعض الحالات التي ظهرت عليها أمراض رئة في المستشفى.

وأشار تقرير على موقع جريدة "the sun" المراحل التي يمكن أن يؤدى بها التدخين الإلكتروني إلى الإضرار بأجسام الشباب مثل :

1. تشويه الحيوانات المنوية

ضغار الشباب الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يصابون بجينات مشوهه تنقل لأطفالهم في المستقبل.

وأفادت دراسة بأن التدخين يرفع معدل إصابة أطفالهم بالربو ومشاكل الرئة، وكانت النتائج "أكثر وضوحا" لدى الأطفال الذين بدأ آباؤهم التدخين خلال فترة البلوغ، ورأى الباحثون أنه من المخاطر المقلقة علي المراهقين الذين يتعرضون لفترة طويلة بكميات كبيرة جدا من النيكوتين من خلال السجائر الإلكترونية.

2. تراجع نمو الدماغ

تدخين النيكوتين يؤثر بشكل مستمر على نمو الدماغ لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، حيث أفاد التقرير أن استهلاك النيكوتين خلال سنوات المراهقة يمكن أن يؤثر علي أجزاء الدماغ التي تتحكم في المزاج والانتباه والتعلم والتحكم في الانفعالات.

3. تسوس الأسنان

أكثر الأشخاض المصابين بتسوس الأسنان هم الذين يستخدمون السيجارة الإلكترونية ، حيث تحتوي على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تفقد أسنانك.

لكن استخدام السجائر الإلكترونية وامتصاص الهواء يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى تسوس الأسنان، فعند جفاف الفم ، يؤدي الي نمو البكتيريا الضارة حيث تنتصر على البكتيريا الواقية، كما أن زيادة مستويات البكتيريا يمكن أن تؤدى إلى تطور تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

4. أمراض القلب والأوعية الدموية

يظن الكثير من المراهقين أن التدخين الإلكتروني ضرره أقل من تدخين السجائر ولكن بعض المواد الكيميائية يمكن أن تكون ضارة للقلب.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية أن ارتباط تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين وتعلقها بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أن التدخين الإلكتروني يشكل ضرر علي القلب والأوعية الدموية في الجسم مثل السجائر، وصولا بتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب.

5. أمراض الرئة وانسدادها

يعمل التدخين الإلكتروني علي إصابة المراهقين بنهجان في التنفس وتلف في الرئة، فمن الطبيعي أن بعض المواد الكيميائية داخل السيجارة الإلكترونية تسبب إصابة خطيرة في الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وقد تسبب الربو وسرطان الرئة.