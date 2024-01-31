رئيس الوفد يطالب بقانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم بالدولار

وجه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بقانون بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، وتوفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوقهم.

وقال “يمامة” جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها معهد الدراسات السياسية للحزب، إن الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة، تستلزم حسًا وطنيا وتكاتفًا لمواجهة هذه الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف رئيس الوفد، أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.

وأعلن أنه كلف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم القانون على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التى تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.