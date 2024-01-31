ورش وعروض فلكلورية للرواد في إجازة نصف العام بشمال سيناء

شهد مسرح قصر ثقافة العريش حفلا فنيا، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة العريش التلقائية بقيادة المدرب جامع عبد الرسول، تغنت خلاله بباقة متنوعة من أغنيات الفلكلور السيناوي منها " كان عندي غزال، يا ساري، بس تيجي حارتنا، المربوعة، يا دروبي" تلاها ميدلي بدوي وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة مواهب أطفال قصر ثقافة العريش تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة كابتن مدحت نجيب.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، أقام قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب محمد محمود، تلاها فقرة اكتشاف مواهب.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المكثفة التي تقدمها هيئة قصور الثقافة اهتماما بالنشء من أبناء المحافظات الحدودية.

كما جري عقد اللقاء الأسبوعي لنادى ادب العريش بقصر ثقافة العريش. بحضور مشرف النادى محمد محروس وحاضر الباحث والشاعر والأديب حاتم عبد الهادي محاضرة بعنوان "الأشكال الجديدة في الأدب المعاصر" حضر جمع من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي بمحافظة شمال سيناء.