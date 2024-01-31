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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتعاقد مع لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

مصطفي أشرف
مصطفي أشرف
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حسمت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع مصطفي أشرف لاعب خط الوسط الذى يلعب في صفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وجاء حسم الصفقة من قبل إدارة النادي الأبيض مقابل 250 ألف دولار، تسدد على أقساط، خلال فترة قليلة وفقا للاتفاق مع إدارة ناديه الألماني ومجلس إدارة الزمالك .

كان الزمالك قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع، عبدالله السعيد، وأحمد حمدي، وناصر ماهر، وسيف جعفر، وموتيابا، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، وياسر حمد، وزياد كمال .

يقود الزمالك حاليا المدرب المؤقت معتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر .

الزمالك مصطفي أشرف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أيمن مصطفى