السجن ثلاث سنوات لـ2 وبراءة أربعة من قتل عامل ضُبط أثناء سرقة مخزن بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لشخصين بينهم طفل وبراءة 4 أخرين من قتل عامل وإصابة أخر، حال قيام المجني عليهما بسرقة مخزن خردة من شونة خاصة باحدهم بنطاق قسم شرطة ثان بمدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم6668 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2645 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كل من:"عبدالرحمن.م.م"،محبوس، و"محمد.ع.ع،طفل – محبوس، و"وجدى.م.م.ص"،مخلي سبيله"، و"محمد.ر.ع"،مخلي سبيله، وعمرو.م.م"، مخلي سبيلة، و"محمد.م.ع.ح"،مخلي سبيله، الى محكمة الجنايات المختصة، لانهم فى يوم 13/6/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "رمضان عبدالظاهر شاكر"، عمدا من غير سبق واصرار ولا ترصد بأن تعدوا عليه بالضرب حال احراز الاول والثاني سكين واحراز الثالث والرابع عصا خشبية، وبمقاومتهم قام الاول والثاني بإحكام قبضتهمما على عنقه تى خارت قواه، وذلك حال تواجد المتهمين الخامس والسادس على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى اودت بحياته على النحو المبين بالتقيقات.

وأدلى السيد مصطفى حافظ،32عاما، عامل ومقيم بمنطقة جديلة بشهادته امام النيابة العامة، انة ابان توجهه رفقه المتوفي لتحميل الخردة من الشونة الخاصة بالمتهم الخامس فوجئ بقيام المتهمين الاول والثاني بالتعدي عليهما بالضرب بسكاكين حال تواجد باقي المتهمين عل مسرح الجريمة للشد من أزرهما فاحدثوا اصابة المتوفي الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه الا انه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.

وشهد المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، ان تحرياته السرية دلته الى ارتكاب المتهمين الواقعة من أنه حال تواجد المجني عليهما بالشونة ملك المتهم الخامس قام المتهمان الاول وحتى الرابع بالتعدي عليه بالصر بسكاكين وشوم وإبان فرار المتوفي تمكن المتهمان الاول والثاني من شل حركته وأطبقواعلى عنقه حال تواجد المتهمين الخامس والادس على مسرح الجريمة للشد من ازرهم فادثوا اصابتهما التي اود بحياته وأعزى قصدهم إزهاق روح المجني عليه.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمتوي ان اصابته بالعنق ذات طبيعة رضية تنشأ عن المصادمة بأطراف الأنامل لأصابع اليد الواحدة ايا كان ويجوز حصولها من جراء الضغط المستمر على العنق باليد.

كما بين التقرير ظهور احتكاكات بالرأس تنشأ عن المصادمة وملامسةالجلد لجسم خشن السطح ايا كان ويجوز حصولها من جرا السقوطارضا او الاصطدام بحائط او ماشاب ذلك.

وتبين ان الوفاة نتجت عن الضغط المستمر على العنق بما نتج عنه غلق المسارات الهوائية وادى الى فشل تنفسي حاد انتهى بحصول الوفاة "خنق يدوي".