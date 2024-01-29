المشدد 10 سنوات لعامل تحرش بطفلة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم بالسجن المشدد عشر سنوات لعامل بعد قيامه بجذب طفلة بمدخل مسكنها بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، ومحاولة التعدي عليها جنسيا بالقوة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 7449 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1586 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم"سامح.ع.ا.هـ"،محبوس"، الى محكمة الجنايات المختصة لانة بتاريخ 7/6/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، هتك عرض المجني عليها "رودينا.م.م.هـ"، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، بالقوة بأن قام بجذبها وشل حركتها ووضع يده على فمها محدثا اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ملامسا مواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت نورا.ع.ا"، ان نجلتها الطفلة المجني عليها 11 عاما، إنباتها بقيام المتهم بتتبعها حال سيرها بالطريق العام لمدخل مسكنها وأبان دلوفها مدخل مسكنها قام بجذبها ووضع يده على فمها محدثا اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي محاولا ملامسة مواطن عفتها وأعزي قصده هتك عرضها بالقوة.

وشهد الملازم أول محمد مجدى الوصيف، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة ان تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة واعزى قصده هتك عرض المجني عليها بالقوة

وأثبت التقرير الطبي المرفق بالأوراق اصابة المجني عليها باشتباه خدوش وسحجات بالرقبة نتيجة محاولة المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها بالقوة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.